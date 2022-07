Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a prefațat meciul cu FCU Craiova 1948. Tehnicianul a declarat ca argentinianul Juan Bauza, jucatorul formatiei oltene, traverseaza o forma foarte buna. „FCU Craiova are o echipa buna, cu experienta. S-a vazut la meciul lor cu CFR Cluj ca au fost condusi si au reusit totusi sa intoarca scorul. Bauza de la ei (n.r. – Juan Bauza) este intr-o forma foarte buna, daca va fi sanatos va face diferenta in multe partide in acest sezon. Dar noua nu ne e teama de nimic, pentru ca si noi suntem o echipa buna. Si noi la ultimul meci am marcat 4 goluri, ne-am creat alte…