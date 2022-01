Sute de amenzi pentru incalcarea masurilor anti-COVID, in ultimele 24 de ore

Coronavirus. Amenzi aplicate de politisti in ultimele 24 de ore.Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 562 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 271.650 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55 2020 privind… [citeste mai departe]