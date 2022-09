PNL a demarat o activitate de sondare privind candidatii pentru functia de primari de orase, a anuntat sambata presedintele PNL, Nicolae Ciuca. “Pana in acest moment nu am discutat (…) pe cine nominalizam pentru a candida la primaria vreunui oras. Am anuntat cat se poate de deschis ca PNL a pornit o activitate de sondare si in acest moment suntem in derularea acestui proces. In urma sondajelor, vom putea sa vedem care sunt asteptarile cetatenilor nostri si ulterior sa ne stabilim profilele de candidat la nivelul fiecarei filiale si la nivel central”, a spus Nicolae Ciuca. Ministrul Familiei, Tineretului…