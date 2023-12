Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti despre coalitia de guvernare si tensiunile dintre PNL si PSD la nivel local ca 2024 va fi un an electoral, cat se poate de complicat si dincolo de animozitatile la nivel local, „important este sa existe acest grad de civilizatie, sa poata sta la masa”,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat situatia de la Olt, unde PNL si PSD se afla in Opozitie. ”Dincolo de aceste aspect care au loc la nivelul filialelor in fiecare judet, trebuie sa spunem ca este absolut nevoie ca cele doua partide sa-si continue responsabilitatea guvernarii pentru ca este…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat marți, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca daca partidul il va mai vrea, va candida la alegerile prezidențiale din 2024. El a mai adaugat ca „trebuie sa treaca timp” pentru a vedea cum vor arata sondajele la vremea respectiva.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a prezentat liberalilor proiectul Legii Bugetului pentru anul 2024 și arata ca exista bani pentru creșterile de salarii ale funcționarilor și profesorilor, iar in același timp nu vor crește taxe și impozite.”Am negociat in Coaliție un buget care ne face in primul…

- Apararea drepturilor omului ramane, intotdeauna, un tel al lumii libere, a transmis duminica presedintele PNL, Nicolae Ciuca, la implinirea a 75 de ani de la adoptarea Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.Apararea drepturilor omului ramane, intotdeauna, un tel al lumii libere, a transmis duminica…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca "nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noua lege a pensiilor speciale, dupa punerea lui in acord cu observatiile Curtii Constitutionale si cu observatiile Comisiei Europene. In plen, liderul USR Catalin Drula a declarat ca legea mentine pensiile speciale, in timp ce presedintele…