Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a cerut Londrei sa prelungeasca tranzitia post-Brexit, invocand problemele cauzate de descoperirea noii tulpini a coronavirusului SARS-CoV-2, relateaza Reuters.

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a cerut, luni, Guvernului Boris Johnson sa accepte prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, in contextul in care negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt inca in impas, relateaza Mediafax. "Este imperativ ca premierul britanic sa…

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a cerut, luni, Guvernului Boris Johnson sa accepte prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, in contextul in care negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana...

- Premierul Scotiei, Nicola Sturgeon, a cerut, luni, Guvernului Boris Johnson sa accepte prelungirea perioadei de tranzitie post-Brexit, in contextul in care negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt inca in impas. "Este imperativ ca premierul britanic sa incerce sa ajunga…

- România interzice zborurile din și spre Marea Britanie, pentru 14 zile, începând cu data de 21.12.2020, ora 00.00. De asemnea, persoanele care ajung pe teritoriul României din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord sunt…

- Olandezii au suspendat zborurile spre Anglia dupa ce s-a depistat un caz de contaminare cu noua tulpina de COVID-19, care este mult mai contagioasa și greu de depistat.Ministerul olandez al sanatatii ”recomanda ca orice introducere a acestei variante a virusului provenind din Marea Britanie sa fie limitata…

- Incheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decat cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, anunța MEDIAFAX. "Cred ca efectele pe…

- O clienta zbiara furioasa la personalul dintr-un fast food cand i se spune ca nu poate fi servita pentru ca nu poarta masca de protecție. Tanara urca apoi pe tejghea, jignește personalul și amenința ca va injunghia persoana care refuza sa o serveasca. O femeie amenința ca injunghie angajatul unui fast…