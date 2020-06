Nichita mânca libelule, iar libelulele erau acre Lucian Avramescu Soarele confisca bucuria ploii, in timp ce tornadele sunt subiect de dezbatere in televizor. Un academician, specialist in tornade, explica pe indelete condițiile in care ele se produc, primul indiciu fiind ca eu voi fi luat pe sus, cu bordeiul meu de piatra cu tot și mutat, ca intr-o poezie a mea, pe alt continent, ”un continent de palid mister”. Tot ce se petrece afara nu indica iminența tornadei, iar soarele strica demonstrația meteorologului savant. Umblu printre merii plantati de mine acum sase ani. Printre meri umbla si o libelula. Deosebirea e ca ea pașește cu aripile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soarele confisca bucuria ploii, in timp ce tornadele sunt subiect de dezbatere in televizor. Un academician, specialist in tornade, explica pe indelete condițiile in care ele se produc, primul indiciu fiind ca eu voi fi luat pe sus, cu bordeiul meu de piatra cu tot și mutat, ca intr-o poezie a mea,…

- A doua eclipsa de Luna prin penumbra din acest an se va produse vineri seara și va fi vizibila și din Romania. Maximul acesteia va avea loc la ora 22 si 25 de minute, cand aproape jumatate din discul Lunii se va afla in penumbra Pamantului. O eclipsa de Luna se produce intotdeauna in momentul fazei…

- Am vrut sa va strig cu vocea mea omeneasca Cu vorbe alese sa pun temelii nadejdilor ce nu m-au parasit Dar in locul cuvintelor buruieni prind sa creasca Și simt uneori ca am obosit Va chemam, plaieș, undeva pe redute Fiindca singur nu poți caștiga un razboi Dar razboaiele mele incep sa fie pierdute…

- E din nou o bucuroasa dimineața și ii zic in gand ingerului meu pazitor: Mai trecator decat mine, pe cine cunoști? De ce atat de repede mi s-a scuturat vocea de parca nu ar fi inflorit niciodata, iar eu insumi calc pe ea ca pe un preș fara valoare? Recapitulez ziua de ieri in care nu s-a petrecut…

- Primul val al epidemiei COVID-19 in Europa a trecut, mai putin in Romania, Bulgaria, Polonia, Suedia si Marea Britanie, anunta directoarea Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), Andrea Ammon. Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus…

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…