Nichiduță a dat startul sezonului de vară cu trambulinele pentru copii Sezonul de vara bate la ușa, iar cei mici abia așteapta sa se joace și sa aiba activitate sub cerul liber. Copiii sunt un amalgam de energie și pot rezista celor mai mari provocari atunci cand vine vorba de joaca. Pentru a-și consuma energia intr-un mod distractiv, trambulinele sunt printre preferatele copiilor, cat și a parinților, de ce nu. Pot fi amenajate in orice curte și sunt o adevarata provocare pentru cei mici, care de altfel le adora. Noile modele de trambuline marca Nichiduta sunt cele care dau startul sezonului cald pentru copii! Oricand o trambulina este binevenita in viața oricarei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

