Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a criticat joi decizia Consiliului de Stat al Greciei de a acorda statut de refugiat pentru doi ofiteri turci suspectati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016, acuzand Atena de ''protejarea...

- Opt ofiteri turci care au fugit in Grecia dupa lovitura de stat esuata din 2016 in Turcia vor sa se mute intr-o alta tara europeana, temandu-se ca vor fi prinsi de agenti turci, au declarat miercuri avocatii lor, relateaza France Presse. "Ei se tem sa ramana in Grecia", a afirmat intr-o conferinta…

- Grecia intentioneaza sa modernizeze un total de 85 de avioane de lupta F-16 invechite, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Turcia vecina, a anuntat guvernul de la Atena, informeaza duminica dpa.Acordul cu SUA pentru modernizarea acestor aparate va costa 1,1 miliarde de euro (1,34 miliarde…

- Grecia intentioneaza sa modernizeze un total de 85 de avioane de lupta F-16 invechite, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Turcia vecina, a anuntat guvernul de la Atena, informeaza duminica dpa. Acordul cu SUA pentru modernizarea acestor aparate va costa 1,1 miliarde de euro (1,34 miliarde dolari),…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a legat sambata soarta celor doi soldati greci inchisi in Turcia de extradarea de catre Atena a opt presupusi pucisti turci care au fugit in Grecia dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- "Au dorit sa le predam soldatii greci, dar le-am spus ca, daca vor acest lucru, trebuie mai intai sa ne dea soldatii care au facut o lovitura de stat in tara noastra", a declarat seful statului turc in cursul unui interviu difuzat de canalul privat NTV."Daca ne dau (presupusii pucisti),…

- O noua spirala de tensiune in Marea Egee intre Grecia si Turcia, dupa ce un steag grecesc a fost inaltat pe o insula nelocuita din largul orasului turcesc Didyma. Steagul a fost repede indepartat de turci. Ambele parti se acuza reciproc de provocari. Ankara sustine ca au existat si alte incercari similare…

- Premierul elen Alexis Tsipras a cerut marti Turciei, stat aliat in cadrul NATO, sa elibereze doi militari greci retinuti in urma cu peste o luna pe teritoriul turc si a acuzat Ankara de escaladarea tensiunilor, relateaza Reuters si dpa. "Asteptam cu rabdare" eliberarea lor, a declarat Tsipras in cadrul…