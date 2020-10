Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Paris Saint-Germain și Instanbul Bașakșehir s-a dovedit a fi una destul de complicata pentru finalista de anul trecut a Ligii Campionilor. Neymar (28 de ani) a ieșit accidentat in minutul 27 al partidei, acuzand dureri musculare. ...

- Prezent in studioul GSP Live alaturi de realizatorul Costin Ștucan și Vlad Nedelea, Ilie Dobre (67 de ani) a criticat 3 jucatori in timpul meciului Norvegia - Romania, la scorul de 2-0 pentru nordici. Norvegia - Romania, liveTEXT pe GSP.ro Ilie Dobre s-a aratat dezamagit de jocul „tricolorilor” și nu…

- UEFA a stabilit grupele Ligii Campionilor, sezonul 2020/2021. In urma tragerii la sorți, echipa lui Alexandru Epureanu, Istanbul Bașakșehir a fost repartizata in Grupa H alaturi de Paris Saint-Germain, Manchester United și RB Leipzig.

- Tottenham - Chelsea 1-1, 5-4 la penalty-uri (Cupa Ligii Angliei, „optimi”). Eric Dier a ieșit din joc fara sa fie inlocuit, in minutul 77. „Chemarea naturii”, s-a amuzat stoperul, care s-a intors pe gazon și a fost declarat Man of the Match. La sfarșit, a pus trofeul pe closet. Se intampla rar asemenea…

- Superstarul echipei PSG, brazilianul Neymar, sustine ca a fost abuzat rasial in timpul meciului cu Olympique Marseille, de duminica seara, din Ligue 1, acesta fiind si motivul altercatiei cu atacantul advers, Alvaro Gonzalez. Potrivit AFP, unii jucatori ai lui PSG s-ar fi plans de mai…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti, ca nu exista o favorita la meciul cu Floriana, sansele fiind 50-50, si ca nu inielege de ce partida se va juca pe teren sintetic.“Va fi un meci foarte dificil. Sansele sunt 50-50. Jucam pe teren sintetic, nu inteleg de ce. Alaturi…

- Thomas Tuchel (46 de ani) s-a accidentat facand sport in timpul liber. El poate sta pe banca și accidentat. Mbappe și Verratti vor lipsi aproape sigur de la PSG in sfertul de finala al Ligii, contra celor de la Atalanta. Ceea ce se intampla acum la PSG pare incredibil. Accidentare dupa accidentare,…

- CFR a incheiat acest sezon, insa, practic, nu va avea vacanta! Ea va reprezenta Romania in preliminariile Ligii Campionilor, in timp ce in calificarile Ligii Europa le vom avea pe FCSB si Botosani.