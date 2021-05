Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe cereri de informații trimise de Newsweek Romania , DLAF a trimis un raspuns oficial care ii complica situația lui Dan Barna.Redam, mai jos, integral, raspunsul DLAF:“1. Departamentul pentru lupta antifrauda – DLAF a finalizat acțiunile de control privind modul in care au fost implementate proiectele finanțate…

- Investiții de peste 163.000 de lei in promovarea și infrastructura turistica. Care sunt principalele obiective ale Consiliului Județean Alba In anul 2021, Consiliul Județean Alba urmeaza sa investeasca peste 163.000 de lei in domeniul turismului, a anunțat Ion Dumitrel, prin intermediul paginii de socializare.…

- Statele Unite trec sub tacere propriile planuri de desfașurare a noilor arme nucleare și de a aduce infrastructura militara a NATO cat mai aproape de granițele rusesti, a anunțat Ministerul de Externe al Rusiei, scrie RT. Acesta a fost comentariul MAE la raportul publicat de Departamentul…

- Proiectul ”Școala din gradina” s-a nascut din dorința celor doua Asociații partenere, Asociația Stea și Asociația Pirita Children, de a crește calitații vieții locuitorilor din Satmarel și Pirita, care traiesc in saracie și marginalizare sociala. Așadar, proiectul se desfașoara pe parcursul a 6 luni,…

- Incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania este unul dintre obiectivele majore ale Guvernului, afirma vicepremierul Dan Barna. „Insa atingerea acestei tinte depinde doar de Romania. Eforturile prioritare tin de corectarea legilor justitiei, desfiintarea Sectiei de Investigare…

- Vicepremierul Dan Barna anunta ca a fost invitat de catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) ca sa furnizeze informatii in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul unui proiect aflat in verificare. "Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil si vreau sa clarific…