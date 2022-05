New York şi Alabama. Un circuit epic Prin povestirile lui, Capote a avut, in mod evident, o influenta hotaratoare asupra a ceea ce s-a numit proza minimalista americana din ultima jumatate a secolului XX. Acest tip de epic se concentreaza pe franturi din existenta imediata, pe care le exploreaza nesofisticat si totusi artistic. Viziunea naratorului minimalist e pragmatica, evitand, din start, constructiile monumentale ale romanului traditional, cautarea adevarurilor majore ale lumii sau elucidarea codurilor absconse si derutante din istorie. Integrala prozei scurte a lui Truman Capote (aparuta la Polirom cu cativa ani in urma) se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

