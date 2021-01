New Start: Putin a depus un proiect de lege care prevede prelungirea acordului cu 5 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabaha, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatiile cu Statele Unite, odata cu venirea lui Joe Biden la Casa Alba, in ianuarie, pe fondul unor tensiuni bilaterale accentuate, relateaza AFP. ''In ceea ce priveste problema schimbarii conducerii…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii sa semneze un acord cu Sudanul pentru construirea unei baze logistice ruse in tara africana, informeaza agentia de presa TASS, citata de Reuters. Rusia intentioneaza sa creeze un centru logistic pentru marina sa militara in Sudan. Personalul…