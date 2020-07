Nervi la vama KULATA! Românii sunt foarte afectați inisterul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat sambata, la ora 14:45, ca s-a format o coloana de mașini de 1,5 kilometri la granița dintre Bulgaria și Grecia, punctul de trecere a frontierei Kulata – Promochonas, timpul de așteptare fiind de aproximativ o ora. ”In ceea ce privește situația din punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții Ambasadei Romaniei la Sofia și Consulatului General al Romaniei la Salonic, aflați la fața locului, coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde, la acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

