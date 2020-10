Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al prim-ministrului a constatat o serie de "deficiente si incalcari ale legii" in activitatea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 (SSRML) in urma unei actiuni de verificare care…

- Fundatia Doina Cornea a decis inființarea Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (CICCR), care va funcționa ca Departament al Fundației și va prelua acțiunea de aducere la lumina a crimelor si ororilor petrecute in timpul regimului comunist din Romania. Aducere la lumina a crimelor…

- Secretarul de stat Raed Arafat face apel ca populația vulnerabila sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, deoarece exista riscul ca gripa sa se asocieze cu noul coronavirus și efectele sa fie dintre cele mai grave. Arafat a declarat, duminica seara, la un post de televiziune, ca persoanele vulnerabile…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au efectuat, in perioada estivala, 8.000 de controale la unitați de turism și restaurante, cluburi și terase. In urma verificarilor, autoritațile au dat peste 4.600 de amenzi, in valoare totala de aproximativ 8 milioane de lei,…

- Odata cu venirea la putere a lui Nicolae Ceausescu, se va schimba si seful administratiei locale. Va fi numit primar al orasului Dumitru P. Mihalache, ce va conduce destinele celui mai important oras situat in centrul Dobrogei.Inca din 1964 se inregistra o miscare migratorie in randurile populatiei…