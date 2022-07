Un tanar in varsta de 18 ani este cercetat de catre politisti dupa ce a intrat in casa unui unchi si i-a furat bijuteriile si un laptop. Furtul a avut loc in localitatea Targu Frumos. Hotul a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti. „Politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Frumos au identificat un tanar, de 18 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in noaptea de 25/26 iunie, acesta ar fi sustras bijuterii si un laptop din locuinta unei rude din orasul Targu Frumos. In baza probatoriului administrat…