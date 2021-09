Stiri pe aceeasi tema

- Cand ești Marian Vanghelie iți permiți orice, mai ales sa faci gesturi jenenate in vazul lumii. Astfel, va spunem ca paparazzii Spynews au fost pe urmele politicianului și l-au surprins chiar in fapt, drept dovada stand chiar imaginile cu Marian Vanghelie. Așadar, politicianul nu are nicio reținere…

- Vasile Geambazi este un om de afaceri in toata regula, iar printre drumurile sale importante este de așteptat sa iși satisfaca și viciul suprem, vorbind despre fumat. Nimic greșit, insa atunci cand crezi ca strada iți este și scrumiera personala, lucrurile se cam...incing, atat la propriu, cat și la…

- Antonia este fara doar și poate ”mana larga” can vine vorba de prietenii și asta nu o spunem noi, caci drept dovada stau imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Așadar, mai precis, la o ieșire cu o amica, vedeta noastra nu a ezitat sa plateasca nota de plata. Iata imaginile exclusive surprinse de…

- Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, va fi noul finanțator de la Unirea Constanța, care tocmai a ramas fara lot și a pierdut cu 0-14 in liga a doua, și va umple echipa de jucatori de la FCSB pe modelul Clinceni. Dupa succesul de la Academica Clinceni, care a promovat in Liga 1 cu ajutor din partea…

- Unicul nepot al lui Gigi Becali, patronul echipei FCSB, cunoscut ca un rebel, s-a casatorit la varsta de 40 de ani. Lucian Becali are o relatie de cinci ani cu o tanara pe nume Iulia, pe care a cerut-o de sotie acum doi ani. Joi, 26 august, cei doi tineri, Lucian si Iulia, s-au cununat civil, la Primaria…

- Nepotul preferat al lui Gigi Becali s-a casatorit cu aleasa inimii sale, lasand in urma multe doamne și domnișoare care inca sperau sa-l cucereasa. Insa, noroc a avut doar Iulia Florescu, o tanara blonda, ce nu facea pana de curand partea din lumea mondena.

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…