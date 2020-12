Minaur Baia Mare va juca 4 meciuri pe teren propriu in grupele EHF European League

Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare este calificata direct in grupele EHF European League (fosta Cupa EHF) si face parte din grupa C, alaturi de echipele Astrahanocka Astrahan (Rusia – locul 2 in acest moment in prima liga, cu… [citeste mai departe]