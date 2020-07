Nemții din România nu trăiesc o perioadă foarte fericită! Ei spun când le va fi mai bine Companiile germane prezente in Romania se așteapta la scaderi semnificative ale cifrei de afaceri și o redresare economica cel mai devreme in 2021, conform unui sondaj realizat de Camera de Comerț Romano-Germana - AHK Romania. Majoritatea companiilor se așteapta la o scadere a cifrei de afaceri intre 10% și 25%. De asemenea, peste 24% sunt de parere ca afacerile lor vor scadea cu mai mult de 25% ca urmare a pandemiei de Coronavirus. Revenirea la normalitate in business nu va avea loc inainte de anul viitor, mai tarziu deci decat ne așteptam. Chiar daca multe restricții au fost ridicate și au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

