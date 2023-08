Stiri pe aceeasi tema

- „Despre corupția in sanatate aș putea scrie volume. Insa un sistem medical in care s-a furat minim cate vreo 1,5-2 miliarde lei anual este unul foarte bolnav și procesul de insanatoșire nu este unul ușor. Ba chiar destul de dureros”. Declarația ii aparține ministrei Sanatații, Ala Nemerenco.

- Campania naționala „Promovarea activitații fizice” Directia de Sanatate Publica (judetul), in parteneriat cu (instituțiile partenere), organizeaza in luna iulie 2023 Campania naționala „Promovarea activitații fizice”. Populația ținta careia i se adreseaza campania este…

- Pionier al digitalizarii serviciilor de ingrijire medicala in Romania, REGINA MARIA este singura rețea de sanatate care subliniaza importanța transparentizarii relației medic – pacient și care mizeaza pe valorificarea vocii pacientului in vederea imbunatațirii calitații serviciilor medicale oferite.

- Social “Promovarea activitații fizice” – campanie DSP Teleorman / Peste 80% dintre adolescenți sunt insuficient de activi fizic, conform OMS iulie 5, 2023 11:15 Directia de Sanatate Publica Teleorman, in parteneriat cu cabinetele de medicina de familie, cabinetele medicale școlare, spitale, ambulatorii…

- Ministra sanatații, Ala Nemerenco a emis o reacție referitor la cazul copilului de 7 ani, cazut de la etajul 4, din Cupcini, raionul Edineț. Copilul se afla in stare foarte grava, nu poate fi transportat și pe moment doua echipe de medici lupta pentru viața lui. „Cu referire la cazul copilului cazut…

- Salarii uriase la agentia pentru dezvoltarea infrastructurii in sanatate, ANDIS, dar care n-a pus piatra de temelie la nici un spital nou: de la 16.735 de lei pentru presedinte la 6.458 de lei, cel mai mic salariu de consilier. Insa sporurile sunt uriase. Agentia s-a infiintat exact acum un an, are…

- Exercitiile fizice practicate regulat pot reduce riscul de diabet zaharat de tip 2, in ciuda predispozitiei genetice de a dezvolta aceasta afectiune. Riscul scade cu 74% Potrivit unui studiu publicat in British Journal of Sports Medicine, condus de oameni de stiinta de la Universitatea din Sydney, Australia,…

- In ultimii ani, obiceiurile alimentare ale romanilor au fost intr-o continua schimbare. Acest lucru a fost constatat atat de medici cat si de reprezentantii marilor magazine, care observa care sunt preferintele clientilor in materie de cumparaturi.