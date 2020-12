Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nicorescu nu mai ține cont de reguli, mai ales de cand hoții i-au pradat vila de lux. Milionarul insa, incearca sa se țina macar e promisiuni, astfel ca orice persoana are nevoie de ajutor, el este primul care se ofera.

- Chef Foa nu este unul dintre cele mai vizibile personaje din lumea mondena de la noi, preferand sa iși indrepte energia și atenția spre fiul lui, dar și spre animalul familiei, care parca ar vrea, dar parca nu ar vrea sa se joace cu el.

- Nelu Ploieșteanu este un cantareț care se respecta, insa nu face același lucru și cu regulile din trafic. Celebrul lautar a lasat de-o parte „politețurile” și a incalcat legile pe banda rulanta, fara sa ii pese ca in dreapta lui se afla soția, și poate, in cealalta, Poliția.

- Daniel Pancu e trecut de prima tinerețe, dar varsta nu il oprește din a se purta ca un adolescent cand este alaturi de noua lui iubita. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu fostul jucator de fotbal și actuala lui partenera de viața, la ceas de seara, in centrul Capitalei.

- Gabriela Firea spune ca nu are ce-si reprosa ca primar decat faptul ca a vrut sa faca multe in acelasi timp. Fostul edil adauga faptul ca bugetul Primariei Generale a fost insuficient raportat la nevoile Bucurestiului. "Oamenii sunt dezamagiti de autoritati in general, nu doar de mine, si…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea candideaza ca independent la alegerile parlamentare din 6 decembrie, pentru un mandat de deputat, in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Uniunii Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul” (UMPMV), al carei presedinte este Gabriel Oprea, „decizia…

- Banii nu aduc fericirea, spune o veche zicala, iar in cazul lui ZED, se pare ca ei nu pot aduce nici compania, nici dorința de a respecta regulile de circulație! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Silviu Zaharia in timpul unei mese singuratice, care a fost apoi urmata de o abatere de la Codul Rutier.