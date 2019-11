Neamţ: Un tânăr a murit după ce a fost lovit de un tren în Gara Roman Potrivit primelor informatii, tanarul a coborat dintr-un tren care a oprit in gara si cand a vrut sa treaca linia ferata, a fost lovit de un alt tren. "In jurul orei 19,15, pompierii de la Detasamentul Roman au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea unei persoane de sub un tren din gara CFR a municipiului Roman. Un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani a incercat sa traverse calea ferata. Acesta coborase dintr-un tren care a oprit in statie, fiind acrosat de un alt tren. Tanarul a fost scos de sub tren si preluat de echipajul SMURD, care a declarat decesul", a precizat Irina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

