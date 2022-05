Stiri pe aceeasi tema

- Un refugiat din Ucraina cazat la Piatra-Neamt a decedat, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta, in urma unor afectiuni medicale grave, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Campania de atragere de medici la Spitalul Județean de Urgența continua. Data de 27 mai este ultima in care se pot face inscrieri la un concurs, fiind vorba despre 5 posturi disponibile, din care doua pentru medici rezidenți in ultimul an pentru UPU și Oncologie, plus 3 posturi de medic specialist…

- Primul caz al unui refugiat ucrainean cu un rezultat pozitiv la testul COVID-19, dintre cei care au tranzitat judetul Neamt, este al unui barbat cazat intr-o casuta din Strandul municipal din Piatra Neamt. „Avem primul caz al unui cetatean ucrainean depistat cu Covid 19. El era cazat intr-o casuta din…

- Doua femei refugiate in Romania din cauza razboiului din Ucraina au ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava cu probleme grave de sanatate și au fost salvate de medicii din aceasta unitate medicala. Una dintre ele, in varsta de 65 de ani, a avut un accident ...

- O tanara refugiata din Ucraina a nascut o fetita sanatoasa, joi, 3 martie, la Spitalul Judetean de Urgenta SJU Suceava, a informat managerul unitatii medicale, dr. Alexandru Calancea.El a precizat ca joi dimineata, la ora 7:30, o pacienta in varsta de 17 ani, provenind dintre refugiatii sositi in tara…

- Valul in creștere de refugiați din Ucraina face ca autoritațile din Neamț sa se organizeze și pe parte medicala. Din zona de conflict vin tot mai mulți oameni de naționalitați diverse și cu probleme de sanatate diferite de specificul zonei noastre. Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi a anuntat ca ofera ingrijiri ranitilor din Ucraina, in cazul in care li se va cere ajutorul. Unitatea medicala pune la dispozitie 26 de paturi pentru cei care au nevoie de ingrijiri.

- Au fost momente dificile pentru un tanar venit in Romania, din Ucraina. Acesta a ajuns la spital, in Botoșani, sambata dimineața, dupa ce s-a simțit rau, la vama. Tanarul a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta “Mavromati” din Botosani, dupa ce i s-a facut rau in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca…