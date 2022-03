Nea Costache vs. unchiul Vasile: comparaţie revoltătoare între un revoluţionar veritabil şi unul cu trecere la primar Legea 341/2004, Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, este cea care ii face pe revolutionarii din Iasi sa isi ceara drepturile la Judecatorie, Tribunal sau Curtea de Apel. Acest act normativ stabileste drepturile revolutionarilor si prevede, printre altele, ca primesc indemnizatii lunare insemnand salariul mediu brut inmultit cu un coeficient de 1,10. Pe langa indemnizatii, se mai acorda prioritate in asigurarea unei locuinte sociale, chirie minima, subventionarea a 50- din dobanda oricarui credit sub 20.000 de euro, transport public gratuit, tratament medical… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul diminetii de miercuri, 23 martie 2022, a avut loc un protest spontan la CET Iasi. Angajatii au cerut salarii mai mari si conditii mai bune de munca. Imediat ce a aflat de revendicarile angajatilor, primarul Mihai Chirica s-a deplasat la fata locului pentru a gasi impreuna cu salariatii si…

- PSD Iasi a transmis, miercuri, printr-un comunicat, ca primarul Mihai Chirica a fost convocat astazi la DIICOT si ca a iesit de la audieri cu o noua calitate, cea de inculpat, pentru infractiunea de a abuz in serviciu. Onorabil ar fi ca Mihai Chirica, Costel Alexe si toti cei asupra carora planeaza…

- In cel mai nou dosar penal in care este implicat primarul Iașiului, Mihai Chirica, procurorii au decis amplasarea acestuia sub control judiciar cu ajutorul documentelor obținute de la un martor cu identitate protejata din primarie. Legea este foarte clara in ce context pot fi folosiți astfel de martori,…

- Consilierii locali se intrec in amendamente depuse la bugetul local. Peste 170 de propuneri au fost inaintate, iar valoarea lor trece pragul de 100 milioane lei, suma apropiata de bugetul de investitii propus de Primarie din venituri proprii. Demersul acestora, in special al consilierilor de opozitie,…

- Ieri a explodat o bomba intr-unul din dosarele penale ale primarului. Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, in dosarul blocului construit de Gheorghe Chescu in Tatarasi. Procurorii anticoruptie i-au interzis sa-si exercite functia in acest timp. Viceprimarul Daniel…

- Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca primarul Mihai Chirica, pus sub control judiciar de procurorii DNA timp de 60 de zile, nu va avea acces în Primarie si nici nu va încasa salariu, adaugând ca Prefectura va analiza daca se impun si alte masuri., potrivit News.ro.”Am…

- Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca primarul Mihai Chirica, pus sub control judiciar de procurorii DNA timp de 60 de zile, nu va avea acces in Primarie si nici nu va incasa salariu, adaugand ca Prefectura va analiza daca se impun si alte masuri. ”Am discutat cu colegii din…

- Procurorii DNA Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pentru 60 de zile fața de Mihai Chirica, edilul municipiului Iași. In urma acestei masuri, el nu mai poate desfașura activitatea de primar, deoarece faptele de care este acuzat au legatura cu aceasta…