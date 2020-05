Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 mai – Sputnik. Astazi se așteapta cer variabil, iar pe arii extinse vor cadea ploi de scurta durata, cu descarcari electrice. Noaptea izolat vor cadea ploi slabe de scurta durata. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru ziua de astazi, 29 mai. Potrivit specialiștilor Serviciului…

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua in toata țara. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice in centrul și sudul republicii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 19 grade Celsius in nordul țarii și de 21 de grade in raioanele…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Meteorologii anunța ploi torențiale, cu descarcari electrice pentru marți, 12 mai, in toate regiunile. Presiunea atmosferica va fi scazuta, iar vantul va sufla cu o viteza de 5-10 metri pe secunda, din direcția nord-vest. Maximele termice ale zilei vor fi destul…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi va ploua slab in cea mai mare parte a țarii. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 16 grade Celsius in nordul țarii, de 17 grade in centru și de 18 grade in raioanele de sud. Cerul va fi noros, iar vantul va sufla…

- CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi și in urmatoarele zile va ploua in toate regiunile țarii. Precipitațiile vor fi insoțite de descarcari electrice. Pe parcursul zilei se așteapta maxime de 20 de grade Celsius in nordul țarii, de 21 de grade in…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Maximele termie diurne vor oscila intra +18..+21 de grade Celsius in nordul Republicii Moldova, +19..+22 – la centru și +2-..+23 de grade Celsius in raioanele de sud ale țarii. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo 3 mai 2020 Meteorologii anunța…

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik. Maximele termie diurne vor oscila intra +18..+21 de grade Celsius in nordul Republicii Moldova, +19..+22 – la centru și +2-..+23 de grade Celsius in raioanele de sud ale țarii. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de Stat Prognoza meteo 3 mai 2020 Meteorologii anunța…

- CHIȘINAU, 24 apr. – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi care vor varia intre 15 și 18 grade Celsius in nordul țarii, intre 16 și 19 grade in centrul și intre 17 și 20 de grade in raioanele de sud. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru urmatoarele…