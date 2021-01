Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana pentru Securitate Cibernetica este prima instituție cu putere de decizie continentala din partea Uniunii Europene care iși va avea sediu central in țara noastra, decizie care vine cu numeroase beneficii pentru specialiștii și industria IT și nu numai. Reușita actualului ministru de…

- Autoritatile romane vor infiinta Gli-Cyber, un grup de lucru inter-institutional responsabil cu identificarea setului de masuri, precum si cu elaborarea cadrului legislativ necesar operationalizarii la Bucuresti a Centrului de competente industriale, tehnologice si de cercetare in materie de securitate…

- Saptesprezece organizatii din domeniul educatiei au transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Florin Citu, ministrilor Educatiei si Finantelor, Sorin Cimpeanu si Alexandru Nazare, precum si catre liderii coalitiei de guvernare, solicitand ca in bugetul de stat pe anul 2021 sa existe fondurile…

- Planurile de reforme care sa sprijine redresarea economica, impreuna cu perspectivele economice ale anului in curs, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta s-au numarat, de asemenea, printre temele de discutie avute miercuri, de catre ministrul finantelor, Alexandru Nazare,…

- Centrul Cyber al Uniunii Europene, care va funcționa la București, va derula investiții de 4,5 miliarde de euro in urmatorii ani, iar marile companii de tehnologie vor fi atrase sa iși deschida birouri in Romania. In prima parte a lunii decembrie a anului trecut, ministerul Afacerilor Externe…

- Guvernul pregatește terenul pentru prima agenție europeana care va fi gazduita de Romania. Un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE – Centrul Cyber, prima structura…

- Un memorandum privind aspecte organizatorice pentru operationalizarea Centrului de competente industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica al UE - Centrul Cyber, prima structura a Uniunii Europene care va avea sediul in Romania, se afla pe agenda sedintei de Guvern care…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a salutat gazduirea de catre Romania a primei structuri a Uniunii Europene - Centrul Cyber, subliniind ca acest fapt reprezinta un semnal puternic de incredere si de recunoastere a contributiei tarii noastre la dezvoltarea securitatii cibernetice in Europa si in…