Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Dupa loviturile aeriene lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta in Siria, razbunarea presedintelui rus, Vladimir Putin, un sustinator al regimului Bashar Al-Assad, nu se va lasa prea mult asteptata, afirma...

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- "Vor fi noi sanctiuni impotriva Rusiei. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, le va anunta luni si vor viza in mod direct orice companie care are legaturi cu Bashar al-Assad si cu folosirea armelor chimice", a declarat Haley, in cadrul unui interviu acordat pentru CBS News. Potrivit Mediadax,…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta sambata cu incepere de la ora 15.00 GMT, la cererea Rusiei, dupa loviturile aeriene intreprinse de SUA, Franta si Marea Britanie impotriva regimului din Siria, transmite AFP. Reuniunea, convocata de Moscova in cursul diminetii, va avea loc la…

- SUA, Franța și Marea Britanie au atacat, noaptea trecuta, Siria, cu bombardamente. Rusia a criticat aspru aceasta decizie, pe care a considerat-o o incalcare a valorilor ONU. Prin urmare, Consiliul se Securitate se va intruni sambata, la cererea lui Vladimir Puțin, scrie Reuters.

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…