- Nava Resilient Africa a parasit marti portul Ciornomorsk din regiunea ucraineana Odesa incarcata cu 3.000 de tone de grau, devenind astfel prima nava civila care sfideaza blocada militara impusa de Rusia in Marea Neagra la 20 iulie, informeaza EFE.

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…

- ”Am convenit asupra posibilitatii folosirii porturilor croate de la Dunare si de la Marea Adriatica in transportul cerealelor ucrainene”, anunta Kuleba, potrivit site-ului Guvernului ucrainean. ”Acum vom lucra sa construim cele mai eficiente rute catre aceste porturi si sa profitam cat mai mult de aceasta…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin garanteaza luni, 24 iulie, ca Rusia va inlocui cerealele ucrainene destinate Africii, dupa ce a abandonat Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, considerat crucial in alimentatia mondiala, inaintea unui summit…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Zelenski se va intalni cu Erdogan la Istanbul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi vineri la Istanbul pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan. Intalnirea va avea loc pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea…