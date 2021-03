Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 martie, in apele romanești au demarat manevrele navale Sea Shield 2021 cu participarea a 2400 de militare, 18 nave militare și nave de aprovizionare, 10 avioane din Bulgaria, Spania, Olanda, Polonia, Romania, SUA, Turcia. Totodata, Bucureștiul a accentuat: “Exercițiile includ toate etapele…

- 2021 va fi anul in care multe companii, in special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca solutii pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut.Pentru multe dintre ele, chiar si in conditiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va fi una cu adevarat imposibila,…

- Presedintele PNL Dolj, deputatul Stefan Stoica, a declarat ca Guvernul țarii a decis sa aloce 20 milioane lei pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul expres Calafat-Craiova-Lugoj. Acest lucru s-a intamplat in urma solicitarilor tuturor parlamentarilor liberali din Oltenia si a presedintelui…

- Zilele trecute a decedat cel mai varstnic veteran de razboi din județul Cluj, Ioan Lascau din satul Luncani, comuna Luna. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pretul petrolului a urcat luni la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2020, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului depasind 60 de dolari, in urma reducerii livrarilor de catre producatorii importanti si a sperantelor ca masurile de sprijin a economiei SUA vor stimula cererea, transmite…

- Strategia NATO privind securitatea in regiunea Marii Negre, dar și stadiul planului SUA de repoziționare a 11.000 de militari din Germania au fost teme principale la conferința organizata de generalul Tod Wolters, Comandantul Forțelor Americane din Europa și al NATO din Europa.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 6 ianuarie 2021, o convorbire telefonica cu omologul lituanian, Gabrielius Landsbergis. Discutia a avut loc in contextul preluarii recente a functiei de ministru al afacerilor externe de catre omologul lituanian si tinand cont de importanta…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a vorbit, miercuri, cu omologul lituanian, Gabrielius Landsbergis. Convorbirea a avut loc in contextul preluarii recente a funcției de ministru al afacerilor externe de catre Landsbergis. „Cei doi miniștri au agreat asupra importanței dinamizarii dialogului…