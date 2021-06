NATO: Biden consideră apărarea aliatului atacat drept "o obligație sacră" Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, în conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP.



&"Credem ca NATO și articolul 5 sunt o obligație sacra&", a declarat el la Newquay (sud-vestul Angliei) cu o zi înainte de participarea la un summit NATO de la Bruxelles, considerând organizația &"vitala pentru capacitatea noastra de a pastra securitatea Statele Unite pentru restul secolului ".



Biden promite sa fie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP, potrivit news.ro. "Credem ca NATO si articolul 5 sunt…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe fostul sau omolog american, Donald Trump, un „individ colorat”, intr-un interviu de o ora și jumatate acordat NBC . Totodata, Putin a declarat ca Joe Biden este „extrem de diferit” fața de predecesorul sau. Liderul de la Kremlin i-a comparat pe cei doi…

- ​Într-un interviu pentru Hotnews.ro, Antoniei Colibașanu, analist geopolitic la Geopolitical Futures, descifreaza care sunt mizele pentru Europa și pentru România ale întâlnirilor pe care Joe Biden le are în aceste zile în Europa, punctul culminant fiind summitul…

- Joe și Jill Biden se afla intr-un maraton de vizite pe continentul european. Președintele SUA și Prima Doamna au avut prima deplasare externa in Marea Britanie, cu ocazia summit-ului G7 din Cornwall. La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson, Prima Doamna a Statelor Unite a purtat o ținuta inedita…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…