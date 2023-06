Naționala de volei, prima echipă sportivă care a vizitat Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Naționala masculina de volei se afla, zilele acestea, la Brașov, unde susține trei meciuri in Golden League. Ieri, tricolorii au intalnit reprezentativa similara a Turciei, in Sala Sporturilor D.P. Colibași. Pe pagina oficiala de facebook a Federației Romine de Volei suntem anunțați ca naționala de volei este prima care ajunge pe Aeroportul Internațional. Romania a profitat de ocazia de a se afla in Brașov și a participat astazi la ”Ziua Porților Deschise” la Aeroportul Internațional din Brașov-Ghimbav. Printre sutele de persoane care au vizitat aeroportul s-au aflat și elevii lui Sergiu Stancu,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

