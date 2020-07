O noua franciza de fotbal feminin, care va debuta in 2022 la Los Angeles, a fost creata de un grup de investitori format exclusiv din staruri feminine americane. Viitorul club de fotbal se va numi Angel City și ii aparține in acte actriței Natalie Portman, laureata cu Oscar. Alte acționare majore in acest proiect sunt... Read More Post-ul Natalie Portman și Serena Williams iși fac echipa de fotbal feminin apare prima data in TaBu .