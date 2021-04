Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a discutat vineri cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, despre bunele practici ale Austriei in ce priveste mediul de afaceri, iar unul dintre subiectele principale a fost "infama declaratie de beneficiar real: o sarcina birocratica inutila si exagerata impotriva antreprenorilor". "Ieri am avut o intalnire cu doamna Isabel Rauscher, ambasadorul Austriei in Romania. Ne-am intalnit pentru a discuta bunele practici ale Austriei in ce priveste mediul de afaceri, mai ales in relatia dintre antreprenori si autoritatile…