Stiri pe aceeasi tema

- Halloween in Spatiu, asta celebreaza NASA, care a publicat pe internet un album cu melodii tematice. Se numește ”Sunete sinistre din Spațiu”, iar una dintre ele cuprinde inregistrarile trimise de sonda InSight de pe Marte.

- Un nou studiu publicat saptamana aceasta in The Planetary Science Journal prezinta o privire in detaliu despre asteroidul 16 Psyche, unul dintre cele mai masive obiecte din centura de asteroizi a sistemului solar aflata intre Marte si Jupiter, la peste 370 de milioane de kilometri de Pamant. Masoara…

- Un asteroid neobisnuit de marimea statului Massachusetts orbiteaza intre Marte si Jupiter si valoarea lui este estimata la 10.000 de cvadrilioane de dolari, potrivit CBS News, potrivit news.ro.Citește și: DNA catre aparatorii lui Piedone in dosarul Colectiv: 'Cate cluburi au ars in țara ați intrebat?…

- O companie din Spania anunța ca se pregatește sa organizeze calatorii in spațiu cu balonul. Turiștii vor plati mai puțin decat in cazul unui voiaj cu racheta și, pe timpul calatoriei, vor sta intr-o capsula agatata de un balon cu heliu. Primele calatorii cu turiști ar trebui sa aiba loc in 2023,…

- Starman, manechinul imbracat in costum spatial, lansat in spatiu in februarie 2018 la volanul unui bolid Tesla Roadster ce-i apartine fondatorului si CEO-ului companiei SpaceX, Elon Musk, in cadrul unei strategii menite sa atraga publicitate, a trecut prin apropierea planetei Marte pentru prima oara,…

- Dupa 20 de ani in care Statia Spatiala Internationala a fost un laborator unic, acum se pregateste sa intre in afaceri. Compania de cosmetice Estee Lauder se pregateste sa filmeze prima sa reclama in spatiu, potrivit Mediafax.Citește și: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propusi de Klaus…

- "Am putea sa invațam sa fim mai eficienți, mai economi, mai reținuți, mai interiorizați, sa ne focalizam pe interiorul nostru, sa-l exploram mai mult, sa ne lipsim de lucrurile care sunt de parada, de fațada! Și uite cum intr-un an cu accent pe multiplicare, 2020, noi invațam reducția 2020 - zerourile…