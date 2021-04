Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul 2 mondial, a explicat ca a avut nevoie de o pauza de o luna, deoarece avea nevoie "de putin calm" inainte de a veni la Madrid pentru a incepe sezonul pe zgura, suprafata pe care a inregistrat cele mai putine succese, informeaza AFP. Osaka nu a mai avut…

- Simona Halep se antreneaza pentru sezonul de zgura, pe constanteanca asteptand o patru turnee, printre care si Roland Garros. Aflata in pregatire in tara pentru sezonul de zgura, Simona Halep beneficiaza la antrenamente si de ajutorul antrenorului ei, Darren Cahill, sosit tocmai din Australia pentru…

- A câștigat la Melbourne al patrulea Grand Slam din cariera la 23 de ani, iar specialiștii o vad peste ani implicata în lupta la vârf a ierarhiei all-time. Naomi Osaka este sportiva momentului, iar povestea de viața (tata haitian, mama nipona, reședința în SUA) o ajuta sa fie…

- ​Au venit, au câștigat, au plecat. Naomi Osaka și Novak Djokovic sunt marii câștigatori ai Australian Open. Sârbul a ajuns la un total de 9 trofee la Melbourne (18 de GS în toata cariera), iar nipona la al doilea cucerit pe Rod Laver Arena (al patrulea din CV). Pe parcursul…

- Naomi Osaka a caștigat Australian Open in fața lui Jennifer Brady. Japoneza a caștigat turneul de Grand Slam cu o victorie cu 6-4, 6-3 asupra americancei. Naomi Osaka a cucerit al doilea titlu al carierei la Australian Open. Dupa victoria din Rod Laver Arena, din Melbourne, Naomi Osaka, in varsta de…

- Naomi Osaka se afla la o singura victorie distanța de cel de-al patrulea titlu de Grand Slam, nipona întâlnind-o în finala de la Australian Open pe Jennifer Brady. În cazul unui succes, eleva lui Wim Fissette îi poate lua Simonei Halep locul 2 din ierarhia mondiala. Meciul…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (nr. 2 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, intr-o partida disputata, duminica, la Melbourne. In varsta de…

- Simona Halep a facut pasul spre optimile turneului "Gippsland Trophy", numarul doi mondial trecând de Anastacia Potapova (101 WTA). La finalul partidei de luni, Simona a precizat ce a mulțumit-o dupa succesul de luni. Ce a spus Simona Halep "E frumos sa fiu din nou…