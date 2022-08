Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy Pelosi a aterizat in Taipei si si-a exprimat “angajamentul” SUA fata de Taiwan. China anunta ca va lansa exercitii militare cu munitie de razboi first appeared on Money .