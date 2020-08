Braconajul rinocerilor a inregistrat o scadere anuala de 63% in Namibia, a declarat vineri Ministerul Mediului, mentionand operatiuni intensificate de supraveghere din partea autoritatilor, precum si sentinte si amenzi mai aspre pentru braconieri, informeaza Reuters.



Braconajul elefantilor, care are loc in mai mica masura, a scazut de asemenea, in acest an fiind raportate doar doua incidente in comparatie cu cele 13 din 2019, a precizat ministerul.



Acest stat din sudul Africii gazduieste a doua cea mai mare populatie de rinoceri albi din lume dupa Africa de Sud, a precizat…