Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleți de ingrașamant eco din lana de oaie. Marius Laabs și Lioara Vasilescu au pariat pe agricultura din Romania, iar la inceputul acestui an au inființat Naked Sheep SRL, firma care produce ingrasamant organic in creierii munților din Transilvania. Lana se recolteaza de la oi fara a le face vreun rau acestora, fiind crescute cu mare grija in munții Carpați. Oile sunt hranite natural, chiar și pe timpul iernii. „Ne mandrim cu faptul ca produsul nostru este 100% organic, acesta menținandu-se in sol…