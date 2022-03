Nababii industriei auto Salariile directorilor generali de top din domeniul auto nu inseamna neaparat o reflectare a performanței unei companii in raport cu rivalii sai, dar sunt date interesante de urmarit. Și daca in 2020 s-au facut multe eforturi pentru a le reduce in fața crizei pandemiei, este clar ca sumele au inceput sa creasca din nou in […] The post Nababii industriei auto first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

