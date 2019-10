Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu pune foarte mult preț pe felul in care arata. Actrița cheltuie o avere pe tratamentele de ingrijire corporala și infrumusețare in fiecrae luna. Oana Zavoranu nu-și arata absolut deloc varsta. Deși are 46 de ani, arata impecabil și poate oricand rivaliza cu orice adolescenta. Cu toate astea,…

- In muzica, o industrie in care, in ultimii ani, s-a pus accent mai mult pe imagine decat pe voce, nu este de mirare ca se cheltuiește masiv pe haine și accesorii. Chiar și artiștii cu talent, ca Lidia Buble, recunosc ca prapadesc o gramada de bani ca sa aiba o imagine vandabila. „Imi place sa investesc…

- Suma totala platita in septembrie 2019 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 43,53 milioane de lei, valoarea medie platita fiind de 262 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), potrivit Agerpres. In septembrie…

- Doi din zece locuitori ai Chișinaului (21%) au copii ce vor merge la școala in septembrie. Doar un parinte din trei are un caștig lunar intre 10.000 și 15.000 de lei lunar, potrivit unui studiu sociologic.

- Dorința de a fi originala la fiecare apariție o ușureaza pe Delia de o avere. Cum are și concerte, și evenimente mondene de onorat, și emisiuni de filmat, iar la fiecare trebuie sa se imbrace altfel, mii de euro din bugetul cantareței se duc lunar pe haine și accesorii. Devenita un fashion icon atat…

- Alti 27% dintre respondenti se gasesc si ei deseori in situatia de a nu mai avea bani pana la salariu si de a imprumuta, iar 26%, doar uneori, in conditiile in care jumatate dintre respondenti castiga mai putin de 2.500 de lei pe luna net, aproape un sfert au un salariu de pana la 3.500 de lei pe…

- Procentul utilizatorilor de internet care fac lunar cumparaturi online a crescut la 66%, fata de 57% in noiembrie 2017, conform unui studiu realizat de Exact Business Solutions in mai 2019. "De cele mai spectaculoase cresteri se bucura produsele vestimentare (atat haine, cat si incaltaminte),…

- Procentul utilizatorilor de internet care fac lunar cumparaturi online a crescut la 66%, fata de 57% in noiembrie 2017, conform unui studiu realizat de Exact Business Solutions in mai 2019, relateaza agerpres. "De cele mai spectaculoase cresteri se bucura produsele vestimentare (atat haine, cat si…