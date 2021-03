Stiri pe aceeasi tema

- Fosta lidera a Myanmarului, Aung San Suu Kyi, deja urmarita pentru incalcarea unor obscure reguli comerciale si sanitare, a fost inculpata luni pentru noi presupuse infractiuni, in timp ce tensiunile raman puternice in aceasta tara, la o zi dupa represiunea cea mai sangeroasa de dupa lovitura de…

- Politia din Myanmar a formulat noi acuzatii impotriva fostei lidere Aung San Suu Kyi, dupa ce armata a arestat-o si a acaparat puterea printr-o lovitura de stat la 1 februarie, a anuntat marti avocatul sau, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. Suu Kyi a fost deja acuzata de incalcarea…

- Zeci de mii de birmanezi au manifestat duminica pe teritoriul Myanmarului impotriva loviturii de stat care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi, acestea fiind cele mai ample manifestatii de dupa revolta populara din 2007, informeaza AFP si Reuters.

- Politia din Myanmar a prezentat miercuri acuzatiile impotriva liderei de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, si a presedintelui Win Myint, inlaturati de la putere in urma unei lovituri de stat a armatei, transmit EFE si Reuters, potrivit AGERPRES. Astfel, Aung San Suu Kyi a fost acuzata de incalcarea…

- Londra l-a convocat luni pe ambasadorul Myanmarului in Regatul Unit pentru a condamna ''lovitura de stat'' si a cerut ''eliberarea imediata'' a liderei de facto a guvernului Aung San Suu Kyi si a civililor arestati ''ilegal'', a anuntat diplomatia britanica,…

