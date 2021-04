Stiri pe aceeasi tema

- Fundatiile pentru o Societate Deschisa au cerut autoritatilor din Myanmar eliberarea unui membru al personalului sau din aceasta tara, retinut pentru ca ar fi finantat opozanti ai loviturii militare de la 1 februarie, relateaza Reuters.

- Un oficial din cadrul Ligii Nationale pentru Democratie al liderei Aung San Suu Kyi din Myanmar a murit in custodia autoritatilor, dupa ce a fost arestat marti dimineata, fiind al doilea membru al acestei partid care a murit in detentie in decurs de doua zile, in timp ce fortele de securitate intervin…

- Organizația Națiunilor Unite a condamnat cu tarie represiunea violenta de catre militarii de la putere a protestelor din Myanmar, represiune care a dus la decesul a cel puțin șase persoane, relateaza AFP."Condamnam cu tarie represiunea violenta a protestelor din Birmania și facem apel la armata…

- Statele Unite sunt "profund ingrijorate" de stirile conform carora fortele de securitate din Myanmar au tras asupra protestatarilor si continua arestarea si hartuirea manifestantilor si a altor persoane, a scris sambata, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, transmite…

- Papa Francisc a lansat luni un apel catre liderii militari din Myanmar sa elibereze detinutii politici si sa reia calea 'intrerupta brusc' a tarii spre democratie, transmite Reuters. Apelul a fost formulat cu prilejul discursului anual al papei adresat corpului diplomatic acreditat…

- Junta militara care a preluat puterea in Myanmar a oprit internetul sambata, in condițiile in care mii de persoane au ieșit pe strada in Yangon pentru a denunța lovitura de stat și a cere eliberarea liderei alese, Aung San Suu Kyi, transmite Reuters. In primele astfel de manifestații de dupa ziua…