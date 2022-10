Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a disparut sambata, in timp ce se afla la pescuit, a fost gasit inecat in Dunare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, potrivit Agepres."Trupul neinsufletit al barbatului cautat in apa Dunarii a fost gasit la aproximativ 7 kilometri de locul in care a fost…

- Un barbat de 40 de ani s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc din Bucuresti, dupa o cearta cu familia lui. Potrivit surselor, omul ar fi fost beat și drogat. Acesta s-a urcat intai pe unitatea externa a aerului condiționat și a inceput sa amenințe de acolo ca se va arunca. Polițiștii au reușit…

- Una dintre prezentatoarele Pro TV a fost ceruta in casatorie chiar pe terenul de la Cluj Arena, unde azi va incepe festivalul Untold.Roxana Hulpe traiește o poveste de dragoste cu Bogdan Radulescu, unul dintre directorii festivalului Untold.”Cand trupul dar și sufletul mi-au ingenuncheat de fericire…

- Trupul unuia dintre cei doi tineri inecati la Costinesti a fost gasit, joi dupa-amiaza, intre stabilopozi. Este vorba de un barbat de 21 de ani din judetul Vaslui, informeaza G4Media. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca, joi dimineata, au fost reluate cautarile celor doua…

- Lidia Fecioru a vorbit in cadrul emisiunii ”Adevaruri Ascunse”, despre beneficiile craițelor și cum putem sa le utilizam cel mai bine. „Sunt foarte bune ca medicament. Floarea se folosește des la diverse preparate. O putem bea ca ceai, o putem face ulei pentru boli de piele cum ar fi psoriazisul sau…

- Bioenergoterapeuta Lidia Fecioru a vorbit, in cadrul emisiunii de la Antena 3, despre planta care vindeca sufletul, mintea și te ajuta la regasirea de sine. Cand trebuie consumat ceaiul din aceasta planta. Iata declarațiile specialistei!

- Un barbat și-a ucis soția la patru zile dupa nunta și i-a indesat cadavrul intr-o valiza, dupa ce ea i-a marturisit ca are tulburare bipolara și ca vrea sa divorțeze. Trupul britanicei Dawn Walker, de 52 de ani, a fost gasit pe un camp, la patru zile dupa ce s-a casatorit cu Thomas Nutt, de 45 de ani,…

- La 10 zile de la moartea turistei din Suceava in stațiunea egipteana Hurghada, familiei continua sa-i lipseasca raspunsurile. Ce a gasit echipa Libertatea in locul de la Marea Roșie unde o compatrioata de-a noastra s-a stins intr-un mod inca neelucidat. La fața locului descoperi ca apa marii, foarte…