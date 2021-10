Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Dialectic organizeaza la Timișoara miercuri, 13 octombrie, de la 18.30, la libraria La Doua Bufnițe, o intalnire cu tema „Muzica și literatura in Timișoara”. Scriitorii Adriana Babeți și Radu Pavel Gheo, jurnalistul Paul Breazu și Mihai Lukacs, regizor de teatru, cercetator/artist, teoretician,…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…

- Federația Patronala a Industriei Ospitalitații cere guvernului sa elimine masura de oprire a activitații la rate de infectare mari și sa permita desfașurarea in condiții normale pentru clienții și angajații care dețin certificat verde. The post HoReCa vrea liber pentru toți cei care au certificat verde…

- Duminica, 26 septembrie 2021, s-a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa de subprefectul cu atributii de prefect, Tudorita Lungu, in care a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, se opune carantinei de noapte in weekend, masura care va intra in vigoare in localitate de vineri seara și care a fost anunțata de Florin Cițu penru localitațile unde rata de infectare trece de 4 la mia de locuitori. El a spus ca ar fi descurajant sa se…

- Polițiștii timișoreni au desfașurat o acțiune cu caracter preventiv in contextul noilor modificari legislative privitoare la prevenirea infectarii cu COVID-19. Incepand de astazi, in Timisoara, certificatul verde COVID este obligatoriu pentru accesul in restaurante, cafenele, in sali de spectacole…

- Istoria consemneaza intrarea trupelor romane sub comanda colonelului Virgil Economu in Timisoara in 3 august 1919, data la care Banatul a fost readus in granitele Romaniei. Momentul istoric trait de Banat si implicit de Timisoara, la 3 august 1919, a capatat o semnificatie aparte in anul 1999, cand,…

- Timisorenii, dar si ai locuitori ai Banatului, sunt invitati sa participe, in perioada 22 - 25 iulie, la un mare festival care se va desfasura nu departe de Timisoara. The post Festival mare, cu muzica buna, la doi pasi de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .