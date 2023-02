Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana din Iași a programat pe 14 februarie, de la ora 18:30, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, un eveniment dedicat indragostiților de toate varstele. Intitulat „Muzica de film și musical in recital”, spectacolul va oferi spectatorilor posibilitatea…

- Publicul iesean va putea urmari in aceasta saptamana un spectacol al Operei Nationale Romane din Iasi care a avut, recent, ecouri puternice in Italia. Este vorba de „Lacul lebedelor", de Piotr Ilici Ceaikovski, care este programat joi, cu incepere de la ora 18:30, in Sala Mare. E pentru prima data cand…

- Primul eveniment al lunii viitoare la Opera Nationala Romana din Iasi va fi „Vaduva vesela", de Franz Lehar. Spumoasa opereta, care poarta semnatura inconfundabila a celebrului regizor Andrei Serban, este programata pe 4 si 5 februarie. Reprezentatiile vor avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora…

- Opera Nationala Romana din Iasi a anuntat programul evenimentelor pe care le va organiza luna viitoare. Spectatorii vor putea urmari opt reprezentatii, care vor avea loc dupa urmatorul program: 4 si 5 februarie, ora 18:30, Sala Mare – opereta „Vaduva vesela" de Franz Lehar, in regia maestrului Andrei…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus astazi in vanzare biletele de intrare la ultimele cinci spectacole din luna ianuarie. In prima luna a acestui an, teatrul liric iesean a programat sapte evenimente: opereta „Liliacul" de Johan Strauss – fiul (5 si 6 ianuarie), recitalul dedicat poetului Mihai Eminescu…

- Concertul caritabil „Colinde in dar" este organizat pentru tinerii diagnosticati cu autism de la Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania (ANCAAR) – filiala Iasi. Are loc joi, 15 decembrie 2022, incepand cu ora 19:00, la Ateneul National din Iasi. Concertul va fi sustinut de…

- Primul spectacol al lunii decembrie programat de Opera Nationala Romana din Iasi este dedicat Zilei Nationale a Romaniei. Pe 1 decembrie, in Sala Unirii (Cinematograful Victoria), instrumentisti si solisti ai Operei Iasi, alaturi de Corul de Copii al teatrului liric iesean, vor sustine un recital special. …