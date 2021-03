Muzeul care „intră” pe teme fierbinți (VIDEO) Muzeul Oscarurilor din Los Angeles va fi inaugurat in acest an. Deja se știe ca acest muzeu va aborda, prin temele și exponatele sale, teme „fierbinți”… Muzeul va aborda “istoria problematica” a industriei cinematografice: de la rasismul din filmul “Pe aripile vantului” si pana la recentele controverse legate de slaba reprezentare a femeilor si a minoritatilor in acest sector de activitate, dupa cum au anuntat administratorii institutiei, potrivit AFP. Potrivit unei parți a presei americane, muzeul „intra” pe teme fierbinți, la ordinea zilei… Actrita Laura Dern, premiata cu Oscar anul trecut pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experții de la Orbital Assembly Corporation au in plan sa construiasca primul hotel in spațiul cosmic, relateaza Daily Mail. Construcția hotelului ar incepe in 2025, urmind ca stația Voyager sa fie deschisa in 2027 și va cuprinde restaurante, cinematografe, SPA și va avea o capacitate de 400 de persoane,…

- Romania ar putea adera la spațiul Schengen in acest an, daca va avea un raport MCV favorabil, iar adoptarea monedei euro ar putea fi facuta dupa 2024, insa obiectivul principal nu il reprezinta simpla aderare, ci reformarea economiei intr-una puternica, a declarat Florin Cițu,

- In ultimele zile, jandarmii argeșeni au continuat acțiunile de informare și responsabilizare a populației cu privire la respectarea masurilor de protecție sanitara in zonele aglomerate, restaurante, piețe și mijloace de transport in comun. Pe 8 februarie, jandarmii argeșeni care executau acțiuni de…

- „Mulți cer politici tolerante fața de mașinile abandonate pe spațiul public sau parcate aiurea, inclusiv pe spațiul verde. Pe principiul, "mai intai sa facem parcari". Sunt de acord cu ideea sa facem parcari, dar la cca. 12 euro/an locul de parcare, nu o sa avem niciodata bani pentru parcari pe verticala…

- In data de 13.01.2021, in intervalul orar 6.00 – 8.30, mai multe echipe mixte formate din politisti din cadrul POLITIEI LOCALE BRASOV si comisari ANPC, au desfasurat o actiune de control si supraveghere a modului in care se realizeaza transportul navetistilor de catre firmele de transport. Din pacate…

- Imaginile aparute in spațiul public de la o inmormantare din Constanța, organizata astazi, 3 ianuarie, la care au participat aproape 100 de oameni au facut autoritațile sa reacționeze. Polițiștii au vazut imaginile cu cortegiul funerar care se deplasa pe strazile orașului, s-au sesizat din oficiu și…

- Folosind informații oferite de celebra baza de date pentru filme IMDb, utilizatorul Reddit, BoMcCready, a realizat in ianuarie 2019 un grafic care arata procentul popularitații diferitelor genuri de filme lansate in fiecare an, din 1910 pana in 2018. Se observa ca, de la jumatatea anilor 2010, documentarele…