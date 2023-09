Muzeul Banatului a fost gazda unui important eveniment organizat de European Museum Academy

Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor, cel mai important eveniment cultural organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, se va desfașura anul acesta la Timișoara – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc pe data de 15 septembrie 2023, in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara. Gala Premiilor…

- Un șofer fugar, dat in urmarire internaționala dupa ce a fugit de polițiștii din Timișoara ca sa nu fie arestat, a fost prins joi dupa-amiaza. Acesta se ascundea in subsolul unei case. In urma cu doua saptamani, oamenii legii au incercat sa-l opreasca cu focuri de arma, dar barbatul a fugit. Marco Munteanu…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara isi incheie azi cantonamentul din Bosnia si Hertegovina si se pregatesc de primele jocuri amicale. „Cel mai important este ca toți jucatorii sunt sanatoși, chiar daca intensitatea și volumul antrenamentelor au fost ridicate. Jucatorii au lucrat peste vara și au venit…

- Oricine este binevenit. Inscrie-te la circuitul național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour, care se va juca in Iulius Gardens! Competiția care a definit modul in care se joaca baschet 3×3 nu doar in Romania, ci și la nivel global a ajuns la sezonul cu numarul 18, iar Timișoara este primul oraș…

- Un tanar cazat intr-un camin studentesc din Timisoara, situat in Complexul studentesc, acuza dificultati de respiratie in urma unei dezinsectii cu fum care a avut loc miercuri dimineata, potrivit Biroului de presa al ISU Timis. „Tanarul a fost predat in stare constienta si cooperanta ambulantei SAJ.…

- Cramele Recaș, care ocupa un loc fruntaș pe piața vinurilor din Romania, fiind, totodata, un important exportator de vinuri imbuteliate de o gama diversa in țari din intreaga lume, sunt și un important partener al proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, dorind sa contribuie la susținerea…

- n linie cu angajamentul Grupului Orange de a atinge neutralitatea CO2 pana in 2040, Orange Romania anunța instalarea a peste 200 de noi panouri solare pe acoperișul centrului de interconectare comunicații din Timișoara. Acesta se adauga centrelor din Constanța (noiembrie 2022) și Brașov (mai 2023),…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta si Compania Aeriana AirConnect va informeaza ca incepand de azi, 22 iunie 2023, se deschid zborurile interne operate de AirConnect in sezonul estival 2023, pe rutele:Constanta ndash; Timisoara, in zilele de joi si duminica;Constanta ndash; Cluj,…