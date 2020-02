Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii a inceput demersurile de preluare a Conacul Sturdza din Liteni, in patrimoniul sau. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca documentatia de preluare a imobilului donat de printul Johannes Sturdza se afla pe traseul de avizare, dupa care „va intra pe o schema de ...

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat in exclusivitate pentru „Ziarul de Iasi" ca ia in considerare trimiterea corpului de control la Opera Nationala Romana din Iasi, in urma multiplelor seizari primite de la angajati. „Am avut cateva consultari cu departamentele de specialitate, nu este…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a prezentat joi concluziile controlului efectuat la Biblioteca Naționala Romaniei constatand ca s-au inregistrat mai multe abateri. ”S-a intins coarda prea tare”, a concluzionat Gheorghiu, conform Mediafax.”Conform cadrului legal in vigoare, Biblioteca…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a afirmat ca este necesara o deschidere mai mare a mediului academic si cultural catre societate, subliniind ca elita culturii din Romania "nu trebuie sa-si permita luxul de a trai intr-o enclava". "Trebuie sa aducem tinerii catre cultura, dar si actul cultural…

- Ziua Culturii Nationale este sarbatorita miercuri, cand se implinesc 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat ca autoritatile locale din intreaga tara vor organiza simultan evenimente miercuri, la ora 18,00. ″In acest an, am initiat…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, considera ca social-democratii suceveni au dat dovada de lipsa de respect fata de protocolul institutional la sedinta festiva in cadrul careia a fost instalat in functie noul prefect al judetului, Alexandru Moldovan. Bogdan Gheorghiu a facut aceasta declaratie ...

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a votat duminica la o sectie organizata in municipiul Falticeni, pentru "o Romanie normala, respectata international". Gheorghiu a spus ca a ales Falticeni pentru ca este locul care a oferit cei mai multi oameni de cultura in istoria Romaniei raportat…