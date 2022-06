Stiri pe aceeasi tema

- Un botosanean se pregateste sa plece intr-o aventura unica. Acesta va face inconjurul lumii pe motocicleta si va realiza cel mai amplu documentar trait pe viu prin tarile lumii. Cristian Timofte are 40 de ani si traieste in Botosani. Aparent pare un om care-si traieste viata intr-un ritm obisnuit, Dupa…

- Copiii au fost in centrul atenției de ziua lor. Sub razele soarelui, pe parcursul intregii zile, cei mici s-au bucurat de o experiența creionata special pe placul lor, o incursiune in lumea magica a copilariei, la activitațile organizate de 1 iunie la Mioveni. ”Centrul Civic din Mioveni a rasunat de…

- Cel mai nou artist din lumea muzicala romaneasca se numește Annais iar tanara vrea sa cucereasca topurile inca de la prima sa piesa care este o melodie de efect și te va cuceri de la prima vedere și ascultare. Solista tocmai a lansat videoclipul pesei “Ma adori” impreuna cu echipa ei de la Sprint Music…

- V-ati intrebat vreodata care sunt cele mai puternice zodii ale horoscopului? Taria de caracter, perseverenta, motivatia, ambitia, sunt printre trasaturile de caracter pe care le au in comun oamenii puternici. Potrivit horoscopului, cele mai puternice zodii de femei se remarca din cele 12 ca fiind perfectiunea…

- Daniel Preda, in varsta de 30 de ani, din Targoviste, a participat pentru a doua ora la emisiunea iUmor si a facut o figura extrem de frumoasa, fiind apreciat de toti membrii juriului. Predator, dupa numele sau de scena, este autodidact si traieste doar prezentul.

- Daca sunteți una dintre cele trei zodii de mai jos, atunci trebuie sa știți clar ca destinul vostru ca mereu sa aveți parte de caștiguri. Sunteți buni afaceriști și tot ce va propuneți nu are cum sa nu aduca sume mari in conturile voastre.

- In ediția de saptamana trecuta, Laurette a participat la „Imperiul Leilor”, unde a vrut sa obțina din partea juraților, finanțarea pentru afacerea ei, pusa pe picioare in urma cu aproape trei luni. Mulatra nu a prezentat incredere, așa ca niciun jurat nu a investit in proiectul ei. „Eu nu am mers la…

- Tanara gimnasta ucraineana Katya Dyachenko (11 ani) a murit sub daramaturile casei ei din Mariupol, dupa ce o racheta lansata de armata rusa a lovit cladirea. Parlamentarul ucrainean Anna Prutova a confirmat decesul gimnastei Katya Dyachenko, in varsta de doar 11 ani, una dintre marile promisiuni ale…