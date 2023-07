Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a spus ca fluxul de numerar al Twitter ramane negativ din cauza unei scaderi de aproape 50% a veniturilor din publicitate si a datoriilor mari, transmite Reuters. ”Trebuie sa atingem un flux de numerar pozitiv inainte de a ne permite luxul pentru orice altceva”, a spus Musk intr-un tweet de…

- Un schimb de mesaje dintre Elon Musk și Mark Zuckerberg arata ca cei doi miliardari din domeniul tehnologiei se declara pregatiți sa se lupte intr-un meci in cușca, relateaza BBC.Elon Musk, in varsta de 51 de ani, a publicat pe Twitter, platforma sa sociala, un mesaj in care a afirmat ca este „dispus…

- Noul CEO Twitter, Linda Yaccarino, și-a prezentat planurile pentru „Twitter 2.0.”, dupa ce a preluat funcția de la Elon Musk in urma cu o saptamana, noteaza BBC. Ea spune ca firma are „misiunea de a deveni cea mai precisa sursa de informații in timp real din lume”. De cand Musk a cumparat Twitter anul…

- La adunarea anuala a actionarilor companiei din Austin, Texas, care a avut loc marti, Musk a minimizat zvonurile de pe piata ca ar putea demisiona din functia de CEO al Tesla, s-a referit la doua noi modele pe piata de masa, pe care le dezvolta, si a reafirmat ca livrarile camionului Cybertruck, mult…

- Compania a spus ca, daca un cont Google nu a fost utilizat sau nu a fost conectat timp de cel putin doi ani, ar putea sterge contul si continutul din Google Workspace, care include Gmail, Docs, Drive, Meet si Calendar, precum si YouTube si Google Photos. Modificarea politicii se aplica numai conturilor…

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- Elon Musk, patronul rețelei Twitter, a amenințat ca va da in judecata compania Microsoft, pe care a acuzat-o ca a folosit date furnizate de platforma sa de socializare, fara permisiune, transmite euronews.ro .