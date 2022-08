Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.100 de soferi au fost testati cu aparatele etilotest si drug-test, in noaptea de joi spre vineri, in cadrul unei actiuni derulate de politistii rutieri clujeni, sprijiniti de politisti rutieri ai Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si ai altor inspectorate…

- UPDATE – Traficul rutier a fost reluat pe un fir, alternativ, pentru toate categoriile de autovehicule, dupa ce au fost montate semafoare pe podul de pe DN 15B, din localitatea Petru Voda, comuna Poiana Teiului, unde s-a surpat o parte a suprafetei carosabile, informeaza Centrul INFOTRAFIC din cadrul…

- O romanca in varsta de 67 de ani, data in urmarire naționala și internaționala, a fost prinsa de Poliția din Suedia. Femeia fusese condamnata in 2012 la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu. Este vorba despre Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct la Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca luni dupa-amiaza pe DN 13A, in zona localitații Lupeni, județul Harghita, s-a produs un accident rutier. Un motociclist a decedat, iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Precizarile…

- Un grav accident s-a produs luni dupa-amiaza, pe DN 13A in județul Harghita. Din primele date, un motociclist a decedat iar o alta persoana a fost ranita dupa ce au cazut cu motocicleta intr-o rapa. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe…

- S-a facut un anunț important pentru romanii care merg in vacanța pe litoral. Lucrarile de refacere a drumului catre mare continua. Autoritațile au anunțat ca Autostrada Soarelui se va inchide pe timp de noapte. Conform Centrului Info Trafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, circulația…

- Sala de Sport „Dr. Pongracz Antal", campus UMFST G.E. Palade Tg. Mureș gazduiește un eveniment organizat de International Volleyball CAMP, Clubul Sportiv Universitar Targu Mures si Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie. Evenimentul, organizat de Clubul Sportiv Universitar din Targu…